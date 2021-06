Für Heimatpreis bewerben

Billerbeck. Die Stadt Billerbeck vergibt auch in diesem Jahr einen Heimat-Preis, der mit insgesamt 5000 Euro dotiert ist. Dem ersten Preisträger winken 2500 Euro, dem zweiten 1500 Euro und der dritte erhält 1000 Euro. Mit dem Heimat Preis können Vereine, Projektgruppen und Institutionen, die sich Verdienste um die Heimat erworben haben, Bräuche pflegen und fördern, sich für die Kultur und Tradition sowie für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Stadt engagieren, ausgezeichnet werden. Dies sind die vier Preiskriterien, von denen mindestens eins erfüllt werden muss, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt.

Von Allgemeine Zeitung