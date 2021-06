Acht neue Corona-Ansteckungen

Kreis Coesfeld. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Mittwoch acht neue Corona-Infektionen: Drei Fälle aus Lüdinghausen, drei aus Olfen und jeweils einen positiven Befund aus Dülmen und Rosendahl. Aktuell sind insgesamt 95 Menschen im Kreis Coesfeld infiziert, davon elf mit der erstmals in Großbritannien entdeckten Mutation Alpha (B.1.1.7). Momentan werden 15 an Corona erkrankte Personen stationär in Krankenhäusern behandelt. Eine intensivmedizinische Versorgung ist in keinem der Fälle erforderlich.

Von Allgemeine Zeitung