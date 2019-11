Zwischen Humor und Holocaust

Altaras ist in Zagreb geboren, in Italien und Deutschland aufgewachsen als Tochter jüdischer Eltern, die, so berichtet sie, erst Kommunisten, dann Migranten waren und „weil sie nicht wie alle andern groß und blond werden konnten, haben sie eine Synagoge gebaut“. Die kleine, zierliche Autorin mit der wilden Lockenmähne sprüht vor Lebendigkeit und intelligent-frechem Humor. Stellt Keim eine Frage, erinnert ihre Reaktion an eine Geysir – dem kurzen Innehalten folgt ein sprudelnder Ausbruch, gespickt mit funkelnden Pointen und klugen, bedenkenswerten Sätzen. Zwischen Keim und ihr stimmt die Chemie, sie führen, fast als ob sie allein am Kamin sitzen, ein für beide (und natürlich fürs Publikum) bereicherndes Gespräch.

„Du bist echt ein Cleverle und du kennst das Theater“, macht Altaras ihrem Gesprächspartner ein Kompliment. Und erzählt über ihre Rolle als Opernregisseurin, die sie auch in ihrem Buch verkörpert. Die Hauptfigur, Adriana Altaras, inszeniert Mozarts „Entführung aus dem Serail“, plagt sich mit dem Lernen von Namen und dem Chor herum („Nach einer Chorprobe fühle ich mich, als wäre ich von einem Traktor überrollt worden“) und lernt die Souffleuse Susanne, die eigentlich Sissele heißt, kennen.

Die Ich-Erzählerin springt mitten ins Geschehen, liest fast atemlos und begeistert mit detailreichen witzigen Beobachtungen. Aber natürlich bleibt es dabei nicht. Die leise nuschelnde Souffleuse lässt sie nicht mehr los, stellt sich als Jüdin heraus, die Hilfe sucht, um ihre Familie zu finden.

Der Roman beruht auf einer wahren Geschichte, beide machen sich zusammen auf die Suche in Archive der Erinnerung und zu den Stätten ehemaliger Lager wie Mauthausen. Bei diesen Beschreibungen ändert sich die Stimmung, das Lachen wandelt sich in einen Kloß im Hals und es wird ganz still im Saal. Humor und Holocaust in einem Buch – Altaras packt es zusammen, weil sie nicht mit einer Holocaust-Geschichte fischen gehen wollte. Und weil man manchmal einen dicken Schutzpanzer braucht.

Natürlich kommt auch das Thema AfD zur Sprache. „Durch die AfD sind Themen und Gesichter auf dem Tisch – das ist eine gute Zeit für Deutschland, um sich zu positionieren“, stellt Altaras fest und plädiert später dafür, „wir müssen über die sprechen, die anders sind und das ist der größte Teil dieser Republik, davon bin ich fest überzeugt“.

Chapeau für diesen nachdenklich machenden, bereichernden Abend!