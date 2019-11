Heute Demo für mehr Klimaschutz

Coesfeld (ds). Am heutigen weltweiten Klima-Aktionstag findet auch in Coesfeld eine Demonstration statt. Die „Parents for Future“, eine Gruppe von Eltern aus Coesfeld, laden dazu ab 14 Uhr ein. Los geht’s am Bahnhof. Von dort marschieren die Teilnehmer bis zum Markt, wo der Abschluss stattfindet. Zwischendurch sollen symbolisch für wenige Minuten Straßenkreuzungen blockiert werden. „Wir lieben unsere Natur, rennen auch erwachsen noch über grüne Wiesen, erfreuen uns an singenden Vögeln, verbringen Stunden im Wald, all das, was gerade auch das Münsterland so einzigartig macht, ist doch unsere Heimat. Und heute können wir schon zusehen, wie es unserer Heimat immer schlechter geht“, schreibt die Gruppe in ihrem Aufruf. Sie bittet alle Coesfelder bei der Demo dabei zu sein, um gegenüber der Politik ein starkes Signal zu setzen.

Von Detlef Scherle