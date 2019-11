  Schriller Ton soll       junge Störer        schrecken

Coesfeld. Wer über 25 Jahre alt ist, hört ihn gar nicht: den Hochfrequenzton, der in den Ohren von jüngeren Menschen sehr unangenehm klingt. So schrill, dass sie Reißaus nehmen. Und das ist auch gewollt – zum Beispiel um sie nach Ende der erlaubten Benutzungszeit vom Ludgeri-Schulhof an der Loburger Straße zu vertreiben. Wie die Stadtverwaltung in einer Vorlage für die nächste Jugendausschuss-Sitzung des Rates mitteilt, ist eine solche Anlage vor einigen Wochen im Eingangsbereich der Schule installiert worden. Kostenpunkt: 1300 Euro. „Der Schallbereich wurde so eingerichtet, dass die Gärten der Anlieger und die Spielflächen für Kinder und Jugendliche nicht tangiert werden“, schreibt sie. Ziel sei es, dass insbesondere der unberechtigte Aufenthalt im überdachten Schuleingangsbereich unterbunden wird. Und klappt das? Da heißt es nun zunächst abzuwarten – denn das eher durchwachsene Herbstwetter hat in den vergangenen Wochen schon allein seinen Beitrag geleistet, dass weniger Jugendliche und junge Erwachsene spätabends dort anwesend waren.

Von Detlef Scherle