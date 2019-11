Nikolaus holt Rockabilly aus dem Sack

Mit ihrem Programm „Retro-Reloaded“ versetzen die Gentle Keys – natürlich im Outfit der 50er-Jahre – in die legendären Zeiten des Rockabilly/Neobilly. Neu ist, dass die Musiker auch Songs der 70er- bis 90er-Jahre aufgreifen und beispielsweise Hits von Billy Idol, Chris Isaak oder The Cure in klassischer Besetzung mit dem bissigen Sound des Rockabilly umsetzen. Die Musiker treten in typischer Rockabilly-Besetzung mit Kontrabass, Schlagzeug, Gitarre und Gesang auf und interpretieren mit dem typischen Gentle Keys Groove Songs dieser Zeit.

Also: Nach einem gemütlichen Stelldichein auf dem doch eher beschaulichen Coesfelder Weihnachtsmarkt eine ordentliche Portion Rock‘n‘Roll im Café Central genießen. Der Eintritt ist frei.