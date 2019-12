Kleine Filmemacher ganz groß

„Die Kinder haben selbst die Kulisse und die Tiere gebastelt und dazu die Figuren gesprochen“, erklärt Ludgera Kloster, Leiterin des Kindergartens. In Zusammenarbeit mit der Medienpädagogin Gaby Schlüter kreierten die kleinen Filmemacher in zwei Wochen eine Art vertontes Daumenkino. Entstanden sei die Geschichte, indem die Erzieherinnen im Kindergarten zunächst eine Krippe aufstellten. Die Kinder haben sich dann ausgedacht, wie eine Herde Schafe über verschiedene Stationen den Weg zur Krippe findet. So springen diese über einen Baumstamm, überqueren einen Teich und treffen einen lieben Wolf. An der Krippe angekommen, singen die Schäfchen ein Lied. „Den Text haben sich die Kinder in einem Brainstorming selbst überlegt“, verrät Ludgera Kloster. Letztlich habe Erzieherin Christine Wissing die einzelnen Zeilen zu einem Text zusammengefasst. Vater Frank Schönig-Schmitz komponierte dazu eine passende Melodie.

Das Projekt, das vom deutschen Bibliothekenverband, dem Förderprogramm „Kultur macht stark“ und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt wurde, fand bereits im vergangenen Jahr in der FBS statt. „Es ist uns eine Freude, den Film zu präsentieren“, lächelte FBS-Leiterin Ulrike Wißmann. Nicht nur sie war von der Leistung der Kinder beeindruckt. Auch von ihren Familien ernteten die kleinen Filmemacher kräftigen Applaus.