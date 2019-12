Machbarkeitsstudie zum Mini-Tierpark

Coesfeld. Die Idee des Coesfelders Markus Köchling, im Stadtpark an der Billerbecker Straße einen Mini-Tierpark als ökologischen Lernort einzurichten, hat mittlerweile viele Unterstützer gefunden (wir berichteten). In einem gemeinsamen Antrag schlagen die Fraktionen von CDU, SPD und Bündnis90/Die Grünen jetzt vor, bei Köchlings Firma A&A Parkdesign eine Machbarkeitsstudie für das Projekt „Grimpinger Hof“ in Auftrag zu geben. Sie soll detailliert zeigen, wie es realisiert werden kann. Der Rat soll dafür die erforderlichen Mittel – die Höhe ist noch unklar – im Haushalt für 2020 bereit stellen. Dieser Antrag kommt heute im Umwelt-Ausschuss des Stadtrates auf den Tisch.

Von Detlef Scherle