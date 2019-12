20 Jahre „Mittagstisch am Lambertiplatz“

Coesfeld. Seit nunmehr 20 Jahren bietet der „Mittagstisch am Lambertiplatz“ (früher: am Bahnhof) Menschen, die mit jedem Cent rechnen müssen, täglich eine warme Mahlzeit an. Am 6. Dezember 1999 öffnete der soziale Mittagstisch, der von Pastor Dieter Frintrop initiiert wurde, unter der Schirmherrschaft des damaligen Weihbischofs Dr. Josef Voss zum ersten Mal seine Türen für die Gäste. Seither ist er ein ökumenisches Projekt und ein Angebot für Menschen in Not.

Von Allgemeine Zeitung