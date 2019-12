Volle Pulle zurück ins Leben

Coesfeld. An den Höhepunkt seiner fußballerischen Karriere kann sich Uli Borowka noch sehr gut erinnern. „Der Sieg des Europapokals 1992 mit Werder Bremen in Lissabon“, verrät er. Doch plötzlich Szenenwechsel – vom schillernden Lissabon auf die dreckige Matratze in Borowkas Wohnung. Bei Werder Bremen rausgeschmissen, die Frau wegen häuslicher Gewalt mit den Kindern weg, findet sich der ehemalige Fußballprofi vollkommen alleine wieder. „Sturzbetrunken wollte ich mir mit einem Cocktail voller Tabletten das Leben nehmen“, erzählt Borowka. Seinem Stoffwechsel habe er es zu verdanken, noch am Leben zu sein. Mittlerweile ist Borowka nach erfolgreicher Therapie im Jahr 2000 trockener Alkoholiker und hat den Verein „Uli Borowka Suchtprävention und Suchthilfe“ ins Leben gerufen.

Von Leon Eggemann