Auch in diesem Fall kontaktierten die falschen Polizisten das Opfer im Vorfeld per Telefon. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab an, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Er wies die Frau an, zur Bank zu gehen und ihr Geld abzuholen. Jedoch sollte sie mit niemandem darüber sprechen. Dem Misstrauen der Bankmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass die Coesfelderin kein Opfer falscher Polizisten geworden ist, hebt die Polizei in ihrer Mitteilung hervor.

Diese Hinweise gibt sie: 0 Wertgegenstände oder Geld holt die echte Polizei niemals ab! 0 Gibt sich jemand als Polizist aus und möchte das Ersparte abholen, legen Sie den Hörer auf! 0 Rufen Sie unter 110 die echte Polizei!