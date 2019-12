Coesfeld (ds). Nach dem Auszug des Türkisch-Islamischen Kulturvereins und Umzug zur Fabrikgasse (wir berichteten) hat nun der Abriss des ehemaligen Gebetshauses an der „Beamtenlaufbahn“ (Wiemannweg) begonnen. Die Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft will an gleicher Stelle am Katthagen Wohnraum schaffen. Außerdem soll der neu angelegte Fußweg entlang der Berkel noch etwas verbreitert werden. Foto: Detlef Scherle

Von Detlef Scherle