Goxeler Kinder bauen Krippe auf dem Weihnachtsmarkt auf

Es weihnachtet wieder auf dem Marktplatz in Coesfeld: Gestern Nachmittag öffnete der Weihnachtsmarkt seine Pforten. Zuvor haben Kinder des Herz-Jesu-Kindergartens aus Goxel eine große Krippe inklusive Schäfchen und Figuren aufgebaut. „Wir machen das schon seit vielen Jahren“, erklärt Annegret Sicking, Leiterin der Einrichtung. Der Weihnachtsmarkt ist heute von 15 bis 20 Uhr, morgen von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag öffnen zusätzlich die Einzelhändler in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte. Foto: Leon Eggemann

Von Allgemeine Zeitung