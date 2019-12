„Das Bild eines Urhofs soll entstehen“

Coesfeld. Markus Köchling ist offenbar nicht nur ein Tier-, sondern auch ein Menschen-Flüsterer. Im Umwelt-Ausschuss des Stadtrates erzählt er am Mittwoch von Mini-Schafen, die nur neun Kilogramm wiegen. Von Alpakas. Vom Steinkauz. Und vom Europäischen Nerz, den er in Coesfeld auf dem „Grimpinger Hof“ züchten und später wieder auswildern möchte. „Die kleinen Biester liegen mir sehr am Herzen.“ Die Politiker hängen an den Lippen des Geschäftsführers der Firma Animal & Amusement (A&A) Parkdesign, als er berichtet, was er sich künftig alles im Stadtpark an der Billerbecker Straße vorstellen kann. „Das Bild eines Urhofs soll dort entstehen“, erläutert der Coesfelder. Und verspricht ein „einzigartiges Konzept“, durch das Coesfeld ein Alleinstellungsmerkmal erhalten könnte.

Von Detlef Scherle