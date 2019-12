Mehr als nur eine Mahlzeit

Coesfeld. 146 000 herausgegebene Mahlzeiten, 40 000 in den Dienst geflossene Stunden – das ist aller Ehren wert. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des „Mittagstisch am Lambertiplatz“ nutzte Felix Schürhoff, Geschäftsführer des Mittagstisches, den freudigen Anlass, um all den ehrenamtlichen Helfern für ihre jahrelange Arbeit zu danken. „Ich möchte vor Ihnen meinen Respekt bekunden, mit dem Sie auch all die Mitmenschen hier willkommen heißen“, erklärt Schürmann.

Von Leon Eggemann