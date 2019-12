Faszinierende Reise nach China

Alle zwei Jahre gastiert der Chinesische Nationalcircus, deren Europaproduzenten im Kreis Coesfeld ansässig sind, mit seiner aktuellen Show in Coesfeld. „Happy Chinese New Year“ heißt die neueste Produktion, die das Fest des chinesischen Neujahrs aufgreift. Das hat seit jeher im Reich der Mitte die Bedeutung von Weihnachten in unserem Kulturkreis. Es ist das wichtigste Fest der Chinesen, das vornehmlich die Familie zusammen verbringt.

Darum verwundert es nicht, dass das Produzententeam des Chinesischen Nationalcircus die große 30 Jahre Jubiläumsgala um das Thema chinesisches Neujahr außer der Reihe für ein Weihnachtsgastspiel 2018 in Hannover mit außergewöhnlichen Talenten aus der südchinesischen Stadt Changsha entwickelt hat. 30 Meisterakrobaten der Hunan Acrobatic Troupe of China zeigen unter der Regie von Raoul Schoregge und in einer Choreografie von Sun Qing Qing ein besonderes Best of Programm aller legendären Highlights der Chinesischen Akrobatik.

Eingebettet ist diese Symbiose aus atemberaubender Akrobatik und poetischem Tanz in eine Geschichte, bei der die Mitglieder einer renommierten Chinesischen Circus Akademie aufgrund eines Bergrutsches nicht, wie eigentlich üblich, zu ihren Familien reisen können und das Neujahrsfest zusammen in der Schule verbringen müssen. Dabei ergibt es sich, dass diese jungen Ausnahmeartisten sowohl ihren Job, als auch die Kultur ihrer Heimat komplett neu erleben.

20 000 Zuschauer in nur zehn Tagen haben diese Show zu Weihnachten 2018 in Hannover mit stehenden Ovationen belohnt. Daher war es die logische Folge, diese Produktion nun in der Saison 2019/2020 auf eine Tournee genau zwischen Weihnachten und dem chinesischen Neujahrsfest zu schicken.

Begleitet wird dieses Feuerwerk der Artistik von der gelebten Einheit von Körper, Geist und Seele und der immer wieder klar ersichtlichen Aussage, dass man gemeinsam stark ist, teilen die Organisatoren mit. So soll der kollektive Teamspirit der Artisten in der präsentierten Rahmenhandlung und in der akrobatischen Realität im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzten. 7 Der Chinesische Nationalzirkus gastiert am Samstag (18. 1.) um 20 Uhr mit dem Programm „Happy Chinese New Year“ in der Bürgerhalle Coesfeld. Karten für die Veranstaltung gibt es im AZ-Ticketservice im Pressehaus an der Rosenstraße bis zum 24. Dezember als spezielles Weihnachtsgeschenk für einen Sonderpreis auf allen Plätzen von nur 24 Euro statt 35 bzw. 47 Euro.