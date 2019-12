In der Weihnachtsdruckerei

Coesfeld. Esma hat schon einen Tannenbaum und zwei Sterne in ihre Druckplatte geschnitzt. „Ein Geschenk und ein Herz möchte ich noch dazustellen“, sagt die Zehnjährige. Es weihnachtet im Kunstverein Münsterland, wo sich einmal wöchentlich die Türen zur Druckwerkstatt für Kinder und Jugendliche öffnen. Statt Kindergeplapper herrscht Schweigen in den Räumen am Jakobiwall, denn die Arbeit an den Druckstöcken erfordert Konzentration. Weihnachtsmotive sollen die kleinen Künstler inspirieren. Erst danach dürfen sie zu den Schnitzwerkzeugen greifen, um die Linolplatten zu bearbeiten.

Von Elvira Meisel-Kemper