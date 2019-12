Einstimmung auf das Weihnachtsfest

Coesfeld. Alle Jahre wieder veranstaltet die Musikschule Coesfeld, Billerbeck, Rosendahl im Wechsel ein Weihnachts- oder ein Adventskonzert. In diesem Jahr ist das Adventskonzert an der Reihe, das am Dienstag (10. 12.) um 18.30 Uhr in der Anna-Katharina-Kirche stattfindet. Zum Auftakt spielt das Sinfonieorchester der Musikschule unter der Leitung von Bernd Mertens die Weihnachtsouvertüre von Otto Nicolai. Anschließend stimmen verschiedene Ensembles – Querflöten, Gitarren und Blockflöten – auf Advent und Weihnacht ein. Des Weiteren tritt der Kinderchor „Maxifonies“ zusammen mit einem Streichorchester auf. Zum Abschluss des Konzerts stimmen alle Mitwirkenden und Besucher das Lied „Fröhliche Weihnacht überall“ an. Alle Musikliebhaber, Eltern und Verwandte der auftretenden Schüler sind eingeladen, sich auf Weihnachten einstimmen zu lassen. Der Eintritt ist frei.

Von Allgemeine Zeitung