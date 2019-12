„Akteure zusammenbringen“

„Ich freue mich, die verschiedenen Akteure hier in Coesfeld zusammenzubringen, damit wir gemeinsam tätig werden für mehr Klimaschutz“, sagte die 27-jährige Klimaschutzmanagerin, die an der WWU in Münster Landschaftsökologie mit dem Schwerpunkt Klimatologie studiert hat.

Julika Fritz wird sich im Februar im Umwelt-Ausschuss vorstellen und einen ersten Einblick geben in ihre Schwerpunkte und Projekte.