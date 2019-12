Zukunft des Puppenmuseums ungewiss

Es geht im Kern ums Geld. „Das ist ja mehr als eine Schlüsselübergabe, die da stattfinden würde“, erklärte die Fachfrau. Um das Museum, dessen Besucherzahlen sinken, attraktiv zu halten, müsste investiert werden. Eine Neukonzeption bezifferte sie mit 200 000 Euro. 78 510 Euro kämen jährlich für Personal dazu. Zahlen, die Bernd Langehanenberg im Namen des Vereinsvorstands in einem Schreiben an die Kulturausschussmitglieder so nicht stehen lassen will: „Das Museum trägt sich selbst und schreibt schwarze Zahlen.“ Auch den lokalen Bezug bewertet der Verein anders: Kern der Sammlung seien heute nicht mehr die als Grundstock gestifteten 190 Puppen der Sammlerin Hedwig Janning, sondern viele in 15 Jahren hinzugekommene Exponate: darunter mehr als 90 historische Puppenstuben, wovon die meisten aus dem Münsterland, 52 aus Coesfeld stammen – und vieles mehr.

Die Verwaltung argumentierte auch, dass das Puppen- und Spielzeugmuseum in Coesfeld kein Alleinstellungsmerkmal habe, weil es vergleichbare Einrichtungen im Umfeld gebe. Aber auch das sieht der Verein anders. Wirklich Vergleichbares gebe es anderswo nicht.

Mittendrin in der Auseinandersetzung: die Politiker. Sie taten sich sichtlich schwer, einen Beschluss zu fassen, dem Verein einen Korb zu geben. Heinz Volmer (Pro Coesfeld) verstand nicht, warum die Verwaltung nur Punkte aufgelistet habe, die gegen eine Übernahme sprechen. Er sieht durchaus „einen Coesfelder Bezug“ in der Sammlung. Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld/Familie) sah andererseits bei einem „Ja“ Tür und Tor für Anträge anderer Museen geöffnet, die man dann auch übernehmen müsste. Irmgard Potthoff plädierte dafür, „das nicht rigoros abzulehnen, sondern das Signal zu geben, dass wir das unterstützen wollen“. „Es wäre schade, wenn wir dieses Angebot nicht mehr hätten“, meinte auch Inge Walfort (SPD). Stadtbaurat Thomas Backes warnte vor den Folgen einer Übernahme: „Sie übernehmen dauerhaft eine Verpflichtung.“ Bernd Rengshausen (CDU) regte schließlich an, das Thema auf die Februar-Sitzung zu vertagen. Bis dahin sollen alle nochmal überlegen, wie sie gehen könnte, die vermeintliche Quadratur des Kreises. Einstimmig wurde das beschlossen.