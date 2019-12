Coesfeld. Als der 29-jährige Legdener am frühen Morgen des 7. September 2018 von der Polizei in Coesfeld angehalten wurde, führte sein Verhalten gegenüber der Polizei zur Anklage vor dem Amtsgericht in Coesfeld. Er hat das Gespräch mit der Polizei auf seinem iPhone aufgezeichnet, was ihm den Vorwurf der „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“ einbrachte.

Von Elvira Meisel-Kemper