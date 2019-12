Kur-ioses aus der Reha

Coesfeld. Karl Schienemann hat Rücken. „In der heutigen Zeit wird es eben zunehmend schwieriger, sich ein gerades Rückgrat zu erhalten“, lacht Jürgen Hübschen. Schienemann ist Hübschens Alter Ego. Die Titelfigur des mittlerweile zwölften Buches des „Ur-Coesfelders“, wie er sich selbst nennt, fährt in die Reha – und erlebt dort im wahrsten Sinne des Wortes Kur-ioses. Insgesamt 25 meist selbst bezahlte Reha-Aufenthalte in einer orthopädischen Fachklinik hat der 74-Jährige, der in Coesfeld aufgewachsen ist und heute in Greven lebt, selbst absolviert. Die lustigsten Erlebnisse des pensionierten Oberst der Bundeswehr sind in den 120 Seiten starken Band eingeflossen.

Von Detlef Scherle