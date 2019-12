Friedhof wird kleiner – Baugebiet größer

Coesfeld. Der in den 90er Jahren geplante Friedhof an der Marienburg ist durch den Wandel in der Bestattungskultur viel zu groß geworden. Schon einmal wurde er zugunsten des Neubaugebietes „Wohnen an der Marienburg“ verkleinert. Jetzt soll er noch einmal um 0,8 Hektar schrumpfen – und gleichzeitig das kleine Wohngebiet entsprechend wachsen. Rund zwölf Ein- und Zweifamilienhäuser könnten auf dem von der Kiebitzweide her erschlossenen Areal entstehen, hat die Verwaltung in einer ersten Skizze aufgezeigt. Im Planungsausschuss des Stadtrates gab es grünes Licht für die Idee. Einstimmig beschlossen die Mitglieder, für die Erweiterung einen Bebauungsplan aufzustellen.

Von Detlef Scherle