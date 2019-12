Nazi-Schmierereien: Noch keine Spur

Coesfeld (ds). In Coesfeld sind seit dem Sommer wieder vermehrt Nazi-Schmierereien und Aufkleber rechtsextremer Gruppierungen („Combat 18“ – Kampfgruppe Adolf Hitler) aufgetaucht. Unter anderem wurde ein Einkaufswagen-Häuschen am real-Markt mit einem „Nazikiez“-Graffiti bemalt. Hakenkreuze fanden sich an Wänden rund um den Bahnhof und an der Außenwand einer Schule. Die antifaschistisch ausgerichtete Internetplattform de.indymedia.org, die sich als „emanzipatorisches, unabhängiges Mediennetzwerk“ versteht, hat jetzt berichtet, dass der Täter „enttarnt“ sei und auch seinen Namen genannt. Der 35-jährige Coesfelder soll mehrfach sowohl beim Kleben als auch beim Schmieren von Parolen beobachtet worden sein. Der Mann, der eine Bomberjacke mit großer Triskele mit Reichsadler trägt, soll sich regelmäßig im Bahnhofsumfeld aufhalten und ausländisch aussehende Menschen anpöbeln.

Von Detlef Scherle