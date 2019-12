Stadt soll 50 000 Euro für Gutachten ausgeben

Coesfeld. Mit einem Paukenschlag hat die SPD-Fraktion jetzt kurz vor der Ziellinie in der nächsten Woche nochmal Bewegung in die Beratungen über den Haushalt der Stadt für 2020 gebracht. Sie beantragte 50 000 Euro für ein neues Einzelhandelsgutachten. „Wir haben deutliche Veränderungen im Handel“, erläuterte der stellvertretende Fraktionssprecher Thomas Stallmeyer im Haupt- und Finanzausschuss den Vorstoß seiner Partei. Er verwies auf die zunehmenden Laden-leerstände in der Innenstadt (nach einer Untersuchung unserer Zeitung rund 20) und auch auf weitere Herausforderungen: Aktuell hat die Stoffzentrale, die von der Süringstraße weg muss, Probleme, eine neue (bezahlbare) Bleibe zu finden. Sie möchte gerne zur Dülmener Straße, darf da aber nicht hin, weil ihre Kurzwaren innenstadtrelevantes Sortiment darstellen (wir berichteten). „Die Liste muss überarbeitet werden. Da ist eine Anpassung erforderlich“, meinte Stallmeyer. Das letzte Einzelhandelskonzept mit den entsprechenden Festlegungen stammt aus dem Jahr 2011.

Von Detlef Scherle