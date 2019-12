Neu ist, dass sie zum ersten Mal in der Anna-Katharina-Kirche zu Gast sind. „So voll wird es erst Weihnachten wieder sein“, begrüßt Pastor Johannes Hammans schmunzelnd die Gäste, während die Musiker ihre Plätze im Altarraum einnehmen, um Groß und Klein auf das vor der Tür stehende Weihnachtsfest einzustimmen.

Mit locker charmanten Anmoderationen führt Schlagzeuger Markus Müller durch ein Programm, das von klassischen Weihnachtsliedern wie „Fröhliche Weihnacht überall“ oder „Ihr Kinderlein kommet“, die das Publikum als großer Chor gemeinsam mit dem Orchester anstimmt, über stimmungsvolle Kompositionen wie „Gabriels Oboe“ von Morricone, bei dem drei Solisten (Querflöte, Saxophon und Trompete) das Hauptthema gestalten, bis zu einem Ausflug ins Musical reicht. Beim Medley der schönsten Melodien aus „Joseph“ (Andrew Lloyd Webber) wippt und swingt so manch einer begeistert mit. Schön auch ein kleines Konzert im Konzert, bei dem ein Klarinetten-Trio das wunderbar warme, stimmungsvolle Instrument allein zu Gehör bringt. Die „Weihnachtsbadewanne, so richtig zum Reinlegen“, so die Ankündigung von Müller, „White Christmas“, bezaubert ebenso wie eine imposante Interpretation von „Sound of Silence“, bei dem Dirigent Simon Lücke mit seinem Orchester richtig Pfeffer gibt. „Richtig schön war es“, freut sich so manch ein Zuhörer am Ende dieser besinnlichen Stunde.