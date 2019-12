Parkleitsystem kostet 50 000 Euro mehr

Coesfeld (ds). Das neue elektronische Parkleitsystem, das Coesfeld in diesem Jahr realisieren will, wird teurer als erwartet. Wie die Stadtverwaltung im Haupt- und Finanzausschuss mitteilte, müssen dafür 183 900 Euro an Eigenanteil aufgebracht werden. Bisher war der mit 134 000 Euro veranschlagt. Die Kostensteigerung ergibt sich aus dem Ergebnis der gemeinsamen Ausschreibung des Projektes mit der Stadt Borken, die ebenfalls 2020 ein solches System einführen will. Die Kommunen gehen davon aus, dass die Maßnahmen vom Land gefördert werden. Coesfeld rechnet mit 393 100 Euro Zuschuss.

Von Detlef Scherle