Disharmonien bei den Orchestertagen

Dem widerspricht Petra van Husen, Leiterin der Kolping-Bildungsstätte. Sie habe alle ehemaligen Dozenten angeschrieben und gebeten, sich an der neuen Werkstatt zu beteiligen – „aber da ist keine Rückmeldung gekommen“. Grund für die Änderung, erläutert sie, seien die sinkenden Teilnehmerzahlen. Bis zu 70 Musikbegeisterte seien es früher immer gewesen. Die Zahl sei dann 2017 auf 52 runtergegangen. Zum Abschied des damaligen Dirigenten Alexander Scherf seien es 2018 mit 58 wieder etwas mehr gewesen – aber 2019 ging es mit 32 dann richtig bergab. „Das“, so van Husen, „führte zu deutlichen finanziellen Defiziten“. Außerdem sei die Besetzung der Instrumente für das Orchester immer schwieriger und mühseliger geworden. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern, der Stadt Coesfeld, der Musikschule und der Ernsting Stiftung Alter Hof Herding, habe man die Situation analysiert. „Und wir haben uns dann entschieden, uns konzeptionell neu aufzustellen“, berichtet sie. Unter dem Titel „Coesfelder Orchesterwerkstatt“ soll gemeinsam mit den Kooperationspartnern weiterhin eine Fortbildung angeboten werden, „in der Musiker ihr Können weiter entwickeln und einbringen können“. Neu sei, dass es neben dem Orchesterspiel auch die Möglichkeit zur Kammermusik geben werde. So könnten Musiker mit unterschiedlichstem Können beteiligt werden. Auch neu sei, dass die Teilnehmer an der Stückauswahl beteiligt werden.

Im Schreiben an die bisherigen Dozenten, in dem sie über das neue Konzept informiert und zur Mitarbeit einlädt, spricht van Husen am Ende die Hoffnung aus, „dass Sie uns wohlgesonnen bleiben“. Das, so Kruzlics, sei „ein Hohn“ – der Leitung hätte nach den Rückmeldungen nach der letzten Veranstaltung klar sein müssen, dass niemand von den Altgedienten, die teilweise über 30 Jahre dabei sind, mehr mit Fiedler zusammenarbeiten wolle. Er verstehe nicht, warum man das ganze Team austausche und nicht einfach den Dirigenten: „Wir hätten gemeinsam mehr als guten Ersatz gefunden.“ Kruzlics betonte, dass die Dozenten es gewesen seien, die das Format über viele Jahre aufgebaut hätten: „Wir haben den Diamanten geschliffen.“ Der Profi-Musiker von den Duisburger Philharmonikern befürchtet, dass das nun der Anfang vom Ende der Orchestertage sei – „es ist ein Jammer!“

Van Husen kann den Frust durchaus verstehen: „Wenn Veränderungen kommen, findet der ein oder andere das nicht so toll.“ Die Kritik am Dirigenten sei aber „eine Pauschalisierung, die ich nicht bestätigen kann“. Auf den Rückmeldebögen habe sie davon nichts gelesen. Die konzeptionelle Veränderung, betont sie, stand einfach an, auch um neue Teilnehmer zu gewinnen. Erste Anmeldungen für die Orchester-Werkstatt, die vom 20. bis 24. Mai 2020 stattfindet, gäben schon Anlass zur Hoffnung, dass das auch gelingen werde.