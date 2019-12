35 000 Euro Mehrkosten wegen Brandschutz

Erst war eine Mitnutzung der nahe gelegenen Aula der Freiherr-vom-Stein-Realschule angedacht – aber das lehnten die Gremien der Martin-Luther-Schule ab.

Was muss konkret in der Turnhalle gemacht werden? Drei neue Oberlichter, die auch als Anlagen für den Rauch- und Wärmeabzug dienen, sollen eingebaut werden. Dafür muss die Tragfähigkeit der Decke erhöht werden, was allein schon 50 000 Euro kostet. Außerdem muss nach den Vorgaben der Bauaufsicht eine weitere Fluchttür eingebaut werden. Die bisherige reicht nicht aus.