Die Hobbyfotografen Stephan Albrinck, Norbert Christoffel, Ernst Fischinger, Heinz-Josef Holthaus, Marlies Prost und Bernhard Zimmer hatten ihre winterlichen Lieblingsmotive beim Fotowettbewerb der Bürgerstiftung eingereicht. „Wir waren so beeindruckt von der Vielfalt und Qualität der Aufnahmen, dass wir uns entschieden haben, eine Auswahl als Postkarten drucken zu lassen“, erklärt Vorsitzender Johannes Evers.

Die Postkarten zeigen drei aufgeschreckte Rehe vor den drei Linden, den tief verschneiten Kreuzweg, den Schafstall in Lette, umgeben von einer zauberhaften Winterlandschaft, die Bischofsmühle inmitten schneebedeckter Bäume, das Walkenbrückentor im Winterkleid und den weihnachtlich illuminierten Coesfelder Marktplatz. „Die Postkarten eignen sich als vorweihnachtliche Grüße, für Neujahrswünsche oder als originelle Geschenkidee“, wirbt Vorstandsmitglied Marlis Terlinde für die Sets. Ab sofort sind die Postkarten zum Set-Preis von sechs Euro im AZ-Pressehaus, im Bürgerbüro in Coesfeld und in der Außenstelle in Lette, bei der Genießerei, im Weinhaus Dieninghoff und bei Sport Brocks in Lette erhältlich.

Für die Bürgerstiftung Coesfeld ist der Verkauf der Postkarten-Sets angesichts der andauernden Niedrigzinsphase eine wichtige Einnahmequelle, um die Finanzierung künftiger sozialer, schulischer und kultureller Projekte zu sichern.

„Die erzielten Erlöse kommen zu hundert Prozent der Stiftungsarbeit in Coesfeld zugute“, betont Vorstandsmitglied Edwin Kraft. Weitere Informationen zu Projekten der Bürgerstiftung finden Interessierte unter www.buergerstiftung-coesfeld.de.