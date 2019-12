Liberale „grillen“ die Kandidatin

Sie wird im Frage-Antwort-Spiel ziemlich heiß „gegrillt“: Ob sie denn auch einen Studienabschluss habe, will einer wissen. Ja, Bachelor in Politik und Master in Journalismus/Publizistik, lächelt sie souverän und erzählt auch von ihren Auslandssemestern in England und Spanien. Und wie ist das mit ihrem „Herzensthema“: dem Klimaschutz? Werde der dann künftig überall voran gestellt, will einer wissen. Diekmann stellt klar, dass das „ein“ Herzensthema sei – es gebe aber auch noch andere: Wirtschaft und Arbeitsplätze. Wichtig sei ihr, dass bei allen Themen Klimaschutz immer mitbedacht wird. Entschieden werden müsse natürlich in jedem Einzelfall. Zu konkreten aktuellen Coesfelder Themen – von Westfleisch bis Baugenehmigungen – bohren die Fragesteller auch nach, beißen aber meist auf Granit: „Ich habe dazu eine persönliche Meinung, will mir aber erst das ganze Bild machen“, kündigt sie Gespräche mit Parteien, Unternehmen, Vereinen und vor allem vielen Bürgern an. Zurzeit sammelt sie freitags bei ihren „Auf ‘nen Kaffee mit Eliza“-Terminen (wieder am 20. Dezember von 9 bis 12 Uhr im „Extrablatt“ am Markt) Anregungen und Wünsche für ihr Wahlprogramm. Im März soll es dann stehen. „Wenn ich mich vorher zu Aussagen hinreißen lassen würde, wäre das Populismus“, erklärt sie. Sie wolle aber faktenorientierte Politik machen.

Ums liebe Geld drehen sich auch Fragen. Vom Kaputtsparen hält sie nichts, stellt sie klar und zieht einen Vergleich zum privaten Wohnhaus, dass sie natürlich instand halten wolle – „auch wenn es noch nicht abbezahlt ist“.

Das Ende vom Lied: Im März will sich die FDP noch einmal mit ihr treffen, um Programmatisches abzuklopfen. Und auch mit dem designierten CDU-Kandidaten Gerrit Tranel. „Und dann entscheiden wir“, so Kraska.