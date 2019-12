Nabu und Grüne demonstrieren morgen mit

C0esfeld (ds). Gegen die Pläne der Firma Westfleisch, ihren Schlachthof in Stockum zu erweitern, formiert sich weiterer Protest. Nachdem schon die Tierschutzpartei, die Initiative „Stoppt Westfleisch“ aus Oer-Erkenschwick, die Coesfelder Gruppe von „Parents for Future“, die Kreis-Gruppe „Science for Future“, „Fridays for Future“ aus Dülmen und Anwohner Widerstand angekündigt haben (wir berichteten), wollen sich morgen auch die Kreisverbände Coesfeld des Naturschutzbundes (Nabu) und von Bündnis 90/Die Grünen an einer Mahnwache vor dem Coesfelder Rathaus beteiligen. Sie wollen die Ratsmitglieder, die ab 17 Uhr über den Bebauungsplan zur Erweiterung beraten, auffordern, „Nein“ dazu zu sagen. Die Mahnwache ist von 16 bis 18 Uhr angemeldet.

Von Detlef Scherle