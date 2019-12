Mülltonnen-Abfuhr beginnt schon am Tag vor Heiligabend

COESFELD. Auch wenn die Biomüll-Abfuhr und die Leerung der Gelben Tonnen in der nächsten Woche eigentlich erst für Heiligabend im Kalender stehen: Die Firma Remondis möchte die Leerung gern schon am Montag (23.12.) beginnen. Sie bittet deshalb gemeinsam mit der Stadt Coesfeld, dass die Biotonnen in den Bereichen 1-8 und die Gelben Tonnen in Lette und im Außenbereich Lette in der nächsten Woche schon am Tag vor Heiligabend um 7 Uhr an die Straße gestellt werden. Wolfgang Zeisberg aus dem Fachbereich Bauen und Umwelt: „Wir bitten die Coesfelder Bevölkerung hier um ihre Unterstützung. Dadurch wird es möglich, dass die Remondis-Mitarbeiter, die das ganze Jahr über bei Wind und Wetter unterwegs sind, an Heiligabend nicht bis in den Spätnachmittag arbeiten müssen.“ Am Dienstag (24.12.) werden dann die restlichen Tonnen geleert. Zeisberg: „Niemand muss befürchten, dass seine Tonne stehen bleibt, Remondis fährt auch an Heiligabend wie geplant nochmal durch die Straßen und leert die restlichen Gefäße.“

Von Allgemeine Zeitung