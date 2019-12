Anlieger wehren sich gegen „Wohnklötze“

Und dann zeigen sie gegenüber, an der Langen Stiege 20, noch ein weiteres Vorhaben, das ihnen mehr als ein Dorn im Auge ist. Dort im Garten stand bis zum 11. Oktober eine 60 Jahre alte Rotbuche, ein mächtiger Baum, der das Bild der ganzen Nachbarschaft prägte. „Er wurde bei Nacht und Nebel gefällt, offensichtlich um Tatsachen zu schaffen“, so Höbrink. Auch dort sollen, quasi spiegelbildlich zu Nr. 23, zwei „Wohnklötze“ mit fünf beziehungsweise drei Wohneinheiten entstehen – samt acht Stellplätzen. „Die kompakte, voluminöse Architektur der geplanten Baukörper passt nicht zum Charakter der seit Jahrzehnten bestehenden Bebauung“, haben sie Bürgermeister Heinz Öhmann geschrieben – und auf ein Einsehen der Stadt gehofft. Sie befürchten auch, dass sich die Parksituation an der Langen Stiege verschärft. „Dann kann man hier kreuz und quer Slalom fahren“, prophezeit Dankward Niedermeier. Sorge haben sie auch, dass der Wasserabfluss durch den hohen Grad der Versiegelung nicht mehr gewährleistet sein könnte. Höbrink: „Wir hatten schon im vergangenen Sommer Wasser im Keller – bei einem normalen Gewitter.“

Die Stadt hat mit ihnen gesprochen – aber das Ergebnis stellt sie nicht zufrieden. „Der Mitarbeiter zeigte nicht die geringste Bereitschaft auf die vorgetragenen Argumente einzugehen“, so Höbrink.

Die AZ hat nachgehakt. Stadtbaurat Thomas Backes kann die Anlieger verstehen. Er verweist aber darauf, dass es in Sichtweite von den geplanten beziehungsweise in Bau befindlichen Objekten „Vorbilder“ gebe, Wohnbauten ähnlichen Charakters. „Und das ist der Maßstab“, hebt er mit Blick auf den Paragraphen 34 des Baugesetzbuches hervor. Danach müsse ein Bauvorhaben nämlich dann genehmigt werden, wenn es sich „in die Umgebung einfügt“. Und das sei sehr weit gefasst. Da habe die Stadt gar keinen Entscheidungsspielraum. In Einzelfällen habe sie sich sogar vor Gericht schon eine blutige Nase geholt, wenn Vorhaben abgelehnt worden sind. „Dort im Gebiet gibt es nicht nur Ein- und Zweifamilienhäuser“, stellt er klar – und damit seien solche Vorhaben zu genehmigen. „Geschmack spielt dabei keine Rolle.“ Bei jedem Bauvorhaben prüfe das Abwasserwerk, ob es Probleme geben könnte – das sei dort verneint worden.

Auch für das Bauvorhaben Lange Stiege Nr. 20 werde wohl in Kürze die Genehmigung erteilt. Dass dafür ein alter Baum gefällt werden musste, stimmt Backes auch traurig. Etwas dagegen machen könne er aber auch nicht. „Das ist Eigentumsrecht.“ Und auch wenn es in der Stadt Coesfeld eine Baumschutzsatzung gäbe, hätte sie diese Buche wohl nicht retten können. Denn nach Landesrecht müsse in jeder Satzung die Ausnahme verankert sein, dass Bäume bei Bauvorhaben gefällt werden dürfen.

Wie geht es jetzt weiter? Die Nachbarn fühlen sich ohnmächtig gegenüber der Verwaltungsmacht, hoffen nun auf die Ratspolitiker, dass sie – wie am Akazienweg – auch dort die Notbremse ziehen. Doch das wird schwierig, denn an der Langen Stiege existiert kein Bebauungsplan. „Wir werden auf jeden Fall jede Möglichkeit nutzen, die Stadt auf dem Rechtsweg in Regress zu nehmen“, so Höbrink.