Auch tierretter.de ruft heute zur Demo auf

Coesfeld (ds). Die Zahl der Aufrufe zur Mahnwache gegen die von Westfleisch geplante Erweiterung des Großschlachthofs in Stockum hat sich gestern noch einmal erhöht: Auch der bundesweite Verein tierretter.de mit Sitz in Münster beteiligt sich heute von 16 bis 18 Uhr an der Demonstration vor dem Rathaus in Coesfeld. Er will Videos über die Zustände in Zulieferbetrieben von Westfleisch zeigen, teilte eine Sprecherin mit. Neben ihm fordern auch der Nabu-Kreisverband Coesfeld, der Grünen-Kreisverband Coesfeld, die Tierschutzpartei, die Coesfelder Gruppe „Parents for Future“, die Dülmener Gruppe „Fridays for Future“, die Kreisgruppe Coesfeld von „Scientists for Future“ und die Initiative „Stoppt Westfleisch“ aus Oer-Erkenschwick die Mitglieder des Stadtrates auf, der Aufstellung eines Bebauungsplans nicht zuzustimmen. Ab 17 Uhr beraten die Lokalpolitiker unter anderem über dieses Thema im Rathaus. Die Sitzung ist öffentlich.

Von Detlef Scherle