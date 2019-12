Dank Motivation zum sportlichen Erfolg

Die Mädchen und Jungen, die als Kreissieger im Rahmen des landesweiten Sportwettbewerbs „NRW YoungStars“ antraten, erreichten in der Leichtathletik den zweiten Platz (Maria-Frieden-Schule) und im Turnen den fünften Platz (Laurentiusschule).

Geplant und organisiert vom Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen und dem Westfälischen Turnerbund, traten rund 180 Teilnehmer in Teams von jeweils zwölf Schülern gegeneinander an. Als Kreismeister kämpften in den Disziplinen Hindernis-Sprint-Staffel, Medizinball-Stoßen, Scher-Hochsprung und Fünf -Minuten-Lauf die „Young-Stars“ der Maria-Frieden-Schule um den Titel. In den Disziplinen Klettern, Synchronübung, Schräghandstand an der Wand, Balancieren, Bocksprung, Bodenturnen und Reck ging die Laurentiusschule an den Start, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gut vorbereitet durch ihre Lehrkräfte Heike Röttgers-Welling (Laurentiusschule) sowie Karoline Mertens und Schulleiter Benedikt Wachsmann (beide Maria-Frieden-Schule), durchliefen sie diszipliniert und mit sehr starken Leistungen die einzelnen Stationen: „Alle Kinder waren mit großem Spaß und ungeheurer Motivation dabei, gaben in den verschiedenen Disziplinen immer wieder ihr Bestes und feuerten sich gegenseitig an“, berichtet Benedikt Wachsmann.

Am Ende wurde es spannend: Das „Young-Stars“-Team der Maria-Frieden Schule erreichte in der Leichtathletik den zweiten Platz, die Laurentiusschule beim Turnen den fünften Platz.

„Letztlich waren alle teilnehmenden Schüler Gewinner, weil sie sich intensiv mit den Sportarten Leichtathletik und Turnen beschäftigt haben“, betont Benedikt Wachsmann. Denn mit diesem Sportereignis sollen Gesundheit und Bewegung in der Primarstufe gefördert werden. Es geht um eine Qualitätsverbesserung des Sportunterrichts an den Grundschulen, insbesondere in den Kernsportarten, aber auch um eine Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und örtlichen Sportvereinen. Zudem sollen junge Talente entdeckt und gefördert werden.