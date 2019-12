Gemeinsam der Krankheit trotzen

So ganz falsch lag sie damit nicht. Ihre Ernährung musste die 62-Jährige, die immer gerne und viel gekocht und gebacken hat, umstellen, um ein genaues Maß an Kohlehydrat-Einheiten einzuhalten. „Diese ewige Rechnerei nervt mich am meisten“, gesteht die Coesfelderin, die nun ebenfalls regelmäßig den Blutzuckerspiegel kontrollieren und Insulin spritzen muss. „Und man fängt an, auf jedes noch so kleine Signal seines Körpers zu achten und es zu interpretieren. Auch das bringt Unsicherheit und beeinträchtigt die Lebensqualität“, so Annette Focke, die sich mit allen Fragen natürlich an ihre Ärztin und andere Fachleute wenden kann, sich darüber hinaus aber auch den Austausch mit anderen Diabetikern wünscht. Focke: „Also habe ich beschlossen, eine Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen, um Erfahrungen und Informationen auszutauschen und Gemeinschaft zu erleben.“ Das Angebot richtet sich an alle Diabetiker. Auch Familien, in denen ein Kind erkrankt ist, sind willkommen. Wie oft, wann und wo sich diese Gruppe treffen könnte, ist noch völlig offen. Sofern sich genügend Interessierte melden, können die weiteren Modalitäten gemeinsam abgestimmt werden. „Ich würde mich freuen, wenn da etwas zustande käme“, sagt die Coesfelderin, die während ihrer Diabetesschulung erfuhr, wie hilfreich der Kontakt zu anderen Diabetikern ist.

Wer Interesse hat, sich der Diabetes-Selbsthilfegruppe anzuschließen, kann sich mit Annette Focke in Verbindung setzen, telefonisch unter 01578/7346020 oder per E-Mail an annanettefocke@gmail.com.