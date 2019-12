Hirten wünschen einen schönen 4. Advent

Coesfelder Kirchengemeinden die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Pfarrer schreiben ihre Predigten. Die Kinder proben für die Krippenspiele. Wie man hier sehen kann, sind die Hirten schon in großer Vorfreude auf die Geburt des Heilands. Die Kinder der Regenbogen-, Marienkäfer- und Sonnenschein-Gruppe des Kindergartens St. Lamberti sind es diesmal, die am Dienstag um 16 Uhr die Herbergssuche in der St.-Lamberti-Kirche in Szene setzen. Wir haben sie bei den Proben besucht und berichten darüber in unserer Sonderbeilage „Festgrüße“, die am Heiligen Abend erscheint. Vorher wünschen die Hirten aber erstmal einen schönen 4. Advent. Foto: Thomas Lanfer