„Ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Coesfelder“

Die Nachfrage, direkt im neuen Bahnhof wohnen oder arbeiten zu wollen, ist offenbar sehr groß. Büros und Praxen, Gewerbe, Gastronomie und Wohnungen sollen dort angesiedelt werden. Wer die „Ankermieter“ sein werden? Ross und Reiter kann und will Evers noch nicht nennen. „Noch sind die Verträge nicht unterschrieben“, sagt er. Das sei der nächste Schritt, wenn der Bauantrag genehmigt sei. Der liegt derzeit aber noch bei der Stadt. „Der Bauherr will im März anfangen, bis dahin wird das klappen“, ist sich Backes sicher, dass die Stadt bald ihren Stempel unter das Projekt setzen kann. „Alle wesentlichen Dinge sind abgestimmt. Nichts Grundlegendes steht mehr im Wege“, unterstreicht er.

Jüngst hatte noch einmal der Gestaltungsbeirat der Stadt getagt. Da gab es für die Pläne, in die teilweise auch schon Anregungen des Expertengremiums eingeflossen sind, großes Lob. Das sei „eine runde Sache“ geworden, hieß es laut Backes. Evers freut sich über die positive Resonanz. Er schätzte den fachlichen Austausch mit den Kollegen, fand ihn „sehr bereichernd“.

Die Abrissarbeiten am alten Bahnhof gehen derweil in großen Schritten voran. Bis auf einen kleinen Rest auf der Seite der früheren Güterabfertigung, liegt das 109 Jahre alte historische Gebäude schon komplett in Trümmern. Im Januar und Februar geht’s noch den unterkellerten Bereichen an den Kragen. Der Schutt wird abgetragen und recycelt. „Dann steht noch die Untersuchung auf Kampfmittel an“, nennt Evers den nächsten Schritt, bevor im März wieder Bagger anrollen, um mit den Bauarbeiten zu beginnen. Parallel sollen auch schon die Planungen für die Gestaltung des Vorplatzes laufen, auf der noch der Pyramiden-Brunnen, einst geschaffen von Stadtplaner Friedrich Wolters, steht. Was mit dem passieren wird, ist noch unklar. Die Stadt will die Planung extern vergeben. Den Startschuss dafür gibt die Politik Anfang 2020.