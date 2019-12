Flüchtlingsfamilie am Honigbach

Coesfeld. Beeindruckende Krippendarstellungen waren für einen Tag bei den Schwestern Unserer Lieben Frau am Kloster Annenthal am Vogelsang in Haus und Garten zu sehen. Die erste Station zeigte den Besuchern keine Idylle, sondern das Kind lag in einer Nische zwischen Esel und Ochs. Grasbüschel und Mülltonnen schützten es vor der Witterung. „Lächerliche Würdezeichen, Kinderwindeln, Mülltonnen und ein Futtertrog“ – heißt es im Pressebericht. Weihnachten bedeute die Menschwerdung Gottes: „Er lebt das Leben aus unserer Perspektive.“

Von Allgemeine Zeitung