Coesfelder Geschichte im Miniaturformat

Coesfeld. Dem „Stabil-Metallbaukasten“ aus den 40er Jahren liegt ein Zettel bei. „Da steht, dass die Reifen zu dem Wagen fehlen“, berichtet Bernd Langehanenberg. Die seien als kriegswichtiges Material beschlagnahmt worden. Aber nach dem Krieg, so kündigt die Firma Walther & Co. an, würden diese gegen Vorlage des Gutscheins nachgeliefert. Auf den ersten Blick sind es nur Puppen und Spielzeug, die im gleichnamigen Museum an der Walkenbrückenstraße zu sehen sind. Aber bei einer Führung durch das Ehepaar Langehanenberg wird schnell klar, dass im ehemaligen Wohnhaus der Brauerei-Familie Dieninghoff (an der Stadtbücherei) seit nunmehr 15 Jahren nicht nur die Geschichte des Spielens anschaulich gemacht, sondern Geschichte spielerisch lebendig wird. Nicht nur beim Baukasten.

Von Detlef Scherle