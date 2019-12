Es klingt noch mal nach Weihnachten

Coesfeld. Inzwischen hat es einen festen Platz im Konzertkalender der Pfarrgemeinde St. Lamberti: das Weihnachtskonzert der Blasmusikvereinigung Nottuln (BMV). In den Vorjahren wurden die Musiker des Vereins für ihre Aufführung stets mit vollen Bänken und reichlich Applaus belohnt. Am Sonntag (5. 1.) sind die Nottulner Musiker um 17 Uhr ein weiteres Mal zu Gast in der Jakobikirche. Dann erklingen mehr und auch weniger bekannte weihnachtliche Melodien und andere besinnliche Stücke, so die Ankündigung.

Von Allgemeine Zeitung