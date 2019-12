COESFELD. Die Täter kamen offensichtlich nicht, um am Unterricht teilzunehmen. Bisher ist nicht bekannt, wer zwischen dem 20. (13 Uhr) und dem 24. Dezember (10 Uhr) in die Liebfrauenschule an der Kuchenstraße eingebrochen ist und technische Geräte stahl. Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter Tel. 02541 / 140 zu melden.

Von Allgemeine Zeitung