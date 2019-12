COESFELD. Schmuck erbeuteten unbekannte Täter am Freitag (27.12.) in einem Haus an der Schlesienstraße. Wie die Polizei gestern mitteilte, hebelten sie zwischen 10 und 14 Uhr eine Terrassentür auf und drangen so in das Gebäude ein. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 02541/140.

Von Allgemeine Zeitung