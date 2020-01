Parkhausnutzung wird teurer

Coesfeld. Die Bäder- und Parkhausgesellschaft der Stadt Coesfeld passt nach eigener Mitteilung die Parktarife sowohl für die Marktgarage als auch für das Parkdeck am Krankenhaus an. Je angefangene Stunde wird ab dem 1. Januar 2020 1,20 Euro pro Fahrzeug berechnet. Bisher sind es 1,00 Euro. Sonntags ist das Parken in der ersten und zweiten Stunde weiterhin kostenfrei, heißt es im Pressetext. Wer nur kurz Erledigungen in der Stadt vornehmen will, kann werktags die ersten 15 Minuten ebenfalls kostenfrei parken.

Von Allgemeine Zeitung