Bürger geben Stoffzentrale Rückenwind

Coesfeld. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Zum 31. März müssen die Stoffzentrale und der Bastelladen Hobby + Heim im ehemaligen Hageböck-Gebäude ihre Ladenlokale geräumt haben. Danach erfolgt der Abriss des sogenannten „Weißen Riesen“. Doch wohin die Umzugskartons der beiden Unternehmen geschickt werden, ist derzeit noch offen. Wie berichtet, würde sich die Stoffzentrale gerne an der Dülmener Straße ansiedeln. Die Stadt will das Geschäft allerdings wegen seines Sortiments in der Innenstadt halten. „Wir haben dagegen eine Unterschriften-Aktion gestartet, die wir bald dem Bürgermeister übergeben wollen“, sagt Stoffzentrale-Geschäftsführer Klemens Niehoff auf Anfrage unserer Zeitung. Und diese Aktion findet in der Bürgerschaft breite Unterstützung, wie die bereits gesammelten über 1200 Unterschriften zeigen.

Von Florian Schütte