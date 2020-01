CDU-Vorstand setzt auf Erneuerung

Die Hälfte der Ratsmitglieder tritt nicht mehr an

Coesfeld. Wenn es nach dem Willen des Vorstandes des CDU-Stadtverbandes Coesfeld geht, soll es bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 eine deutliche Verjüngung des Ratsteams geben. In Kürze – der genaue Termin steht noch nicht fest – werden den CDU-Mitgliedern die Vorschläge des Vorstandes für die Ratskandidaten der 19 Wahlbezirke vorgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. „Natürlich haben die Mitglieder die Möglichkeit, weitere oder andere Vorschläge zu machen“, erklärte CDU-Vorsitzender und Landtagsabgeordneter Wilhelm Korth.