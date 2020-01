Und schon grüßt der Lenz

Coesfeld. Nina Schröder hat Lust auf Frühling. „Jetzt, wo die ganze Weihnachtsdeko weg ist, ist es so leer bei uns zu Hause“, sagt die Letteranerin, und packt neben Grünpflanzen frühlingshafte Wohnaccessoires in ihren Einkaufswagen. Leuchtend bunte Primeln hat sie auch schon ausgesucht. „Die kommen vor die Haustür.“ Nina Schröder ist nicht die einzige Kundin, die bereits Frühlingsblumen für draußen einkauft. „Die milden Temperaturen verleiten im Moment dazu, Frühblüher für den Garten zu kaufen, was nicht ohne Risiko ist, denn im Februar kann es noch mal knackig kalt werden“, weiß Petra Fischer, Mitarbeiterin in Icking‘s Gartencenter. Dass bereits Anfang Januar Primeln, Bellis, Hyazinthen und Tulpen zu haben sind, sei indes nichts Außergewöhnliches. Sobald Weihnachten vorbei ist, haben Floristen und Gärtnereien die Frühlingsboten im Sortiment, die aber in der Regel ins Haus geholt werden, um dort ein wenig Frische und Farbe zu verbreiten.

Von Christine Tibroni