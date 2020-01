Wenn Steine Erinnerungen schaffen

Mehr als drei Monate ist es jetzt her, dass sich die Facebook-Gruppe COErocks gegründet hat. „Wir stehen jetzt bei etwas über 300 Mitgliedern und es werden immer mehr“, freut sich Fruzsina Gebrine Vig. Zusammen mit der Daruperin Sarah Sanchez betreut sie die Gruppe. Im Kern geht es bei der Bewegung darum, mit bunt bemalten Steinen, die man überall im Stadtgebiet versteckt, den Findern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. „Die Motive sind immer noch ganz unterschiedlich. Neue Ideen holen wir uns persönlich auch gerne im Internet.“ Kein Wunder, hat die Familie doch nach eigener, vorsichtiger Schätzung schon weit mehr als 100 Steine bemalt. Auch beruflich hat Fruzsina Gebrine Vig den einen oder anderen Stein gestaltet. „Zusammen mit den Kindern in der OGS, in der ich arbeite, haben wir auch schon Steine bei einem Spaziergang versteckt.“

Eine Idee, die verbindet und schöne Erlebnisse schafft. „Es wurde zum Beispiel ein Stein vor einer Letteraner Kita gefunden. Der wurde dann bei uns in der Facebook-Gruppe gepostet, zusammen mit dem Hinweis, dass dieses Fundstück jetzt als Erzählstein genutzt wird“, berichtet die 33-Jährige. „Wir selbst waren auch schon in Osterwick und haben Exemplare auf einem Spielplatz versteckt. Es hat nicht lange gedauert bis sie gefunden wurden.“

Könnte diese Bewegung jetzt im Winter, mit seinem nasskalten Wetter, nicht auch etwas abflachen? „Vielleicht haben wir ja Glück und der eine oder andere geht genau deshalb vor die Tür“, hofft sie auf eine extra Portion Motivation in den kommenden Wochen.

Ein Ende ist auf jeden Fall nicht in Sicht. „Wenn die Freundinnen meiner Tochter zu Besuch kommen, endet es meistens damit, dass alle am Tisch sitzen und malen“, lacht sie. Aus Ungarn hat die Familie noch rund 30 unbemalte Steine mitgebracht. „Wir denken schon über das nächste Motiv nach. Jetzt kommt ja bald der Karneval. Vielleicht einen Berliner?“, überlegt sie mit einem Schmunzeln. 30 Steine sind nicht viel. „Die reichen jetzt vielleicht noch so gerade bis März.“