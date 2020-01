Ideen für ein nachhaltiges Leben austauschen

Coesfeld (jd). Über bereits vorhandene Möglichkeiten, wie man schon jetzt in Coesfeld sein Leben nachhaltig gestalten kann, möchte der Workshopabend „FAIRorten“ am morgigen Donnerstag (16. 1.) informieren. Mit der Kolpingjugend, frei.raum.coesfeld und Coesfeld for Future haben sich drei Kooperationspartner gefunden, die sich alle für dieses Thema einsetzen. „Bei dem Abend geht es darum, dass sich die Teilnehmer gegenseitig inspirieren und Ideen austauschen“, erklärt Daniel Gewand vom Projekt frei.raum.coesfeld den Grundgedanken. Zudem wird Andrea Herrmann-Beumer von ihrer 30-Tage-Klimachallenge berichten und ebenfalls konkrete Tipps weitergeben, wie nachhaltig leben in Coesfeld möglich ist.

Von Jessica Demmer